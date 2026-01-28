Bologna, treno merci urta un 35enne che attraversa i binari: ferito

Secondo quanto ricostruito, stava attraversando i binari quando un convoglio merci in transito lo ha 'toccato', sbalzandolo a terra e causandogli una lesione a una gamba. Il 35enne, di origine marocchina e regolare in Italia, è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale, dove è stato medicato per la ferita, risultata lieve. La piccola stazione di Samoggia ha un sottopassaggio per recarsi ai binari e non è chiaro perché l'uomo stesse attraversando in superficie: l'ipotesi sarebbe di una imprudenza. Sul posto è intervenuta la Polfer per i rilievi.