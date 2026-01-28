Bologna, treno merci urta un 35enne che attraversa i binari: ferito
È accaduto intorno alle 6.30 della mattina di mercoledì, causando la sospensione per due ore e mezzo della linea ferroviaria. L'uomo non sarebbe in gravi condizioni
© Ansa
Un treno merci ha urtato un uomo di 35 anni che stava attraversando i binari nella stazione di Samoggia, nel Bolognese, ferendolo, non in modo grave. È accaduto, a quanto apprende l'Ansa, intorno alle 6.30 della mattina di mercoledì, causando la sospensione per due ore e mezzo della linea ferroviaria convenzionale sulla Bologna-Milano, tra Bologna e Castelfranco Emilia.
La ricostruzione
Secondo quanto ricostruito, stava attraversando i binari quando un convoglio merci in transito lo ha 'toccato', sbalzandolo a terra e causandogli una lesione a una gamba. Il 35enne, di origine marocchina e regolare in Italia, è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale, dove è stato medicato per la ferita, risultata lieve. La piccola stazione di Samoggia ha un sottopassaggio per recarsi ai binari e non è chiaro perché l'uomo stesse attraversando in superficie: l'ipotesi sarebbe di una imprudenza. Sul posto è intervenuta la Polfer per i rilievi.
La ripresa della circolazione
La circolazione è ripresa gradualmente poco prima delle nove. I treni Av non sono coinvolti direttamente ma potrebbero registrare ritardi, così come Intercity e Regionali. Per questi ultimi, sono possibili limitazioni di percorso e cancellazioni. Un treno Intercity è direttamente coinvolto, l'Icn 1962 Siracusa (13:35) - Milano Centrale (10:10), con un ritardo al momento di quasi due ore.