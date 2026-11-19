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Si era salvata dall'ennesima violenza, fisica e psicologica, in famiglia gettandosi dall'auto in corsa, scampando così a una vita da segregata in casa che durava da quasi un anno. Dopo mesi di indagini, per il caso che riguarda una 25enne di origini pachistane residente a Novellara (Bologna), il momento dell'incidente probatorio, grazie al quale i magistrati hanno potuto ricostruire con drammatica esattezza una vicenda fatta di abusi, costrizioni e brutalità che sono quasi costati la vita alla giovane, la cui storia richiama fin troppo da vicino quella di Saman Abbas.
Un nuovo caso Saman
La 25enne viveva di fatto segregata in casa da quando era arrivata in Italia, nell'agosto del 2025, in un inferno quotidiano fatto di violenze e botte costanti: calci, pugni e schiaffi, persino cinghiate e frustate, inferte con assurda crudeltà. Non solo. La ragazza, secondo i racconti emersi in questi mesi, sarebbe stata ripetutamente violentata dal marito e dai familiari di lui, padre e tre fratelli, dai quali veniva considerata poco più che una proprietà da condividere con il resto del clan. L'ultimo episodio, il giugno scorso. Al rifiuto di lei di avere un rapporto sessuale con il marito, quest'ultimo avrebbe reagito caricandola in macchina per portarla dai familiari e ottenere una punizione esemplare.
Si salva gettandosi dall'auto
Il suocero e i cognati l'hanno picchiata brutalmente, prendendola a calci persino le scarpe antinfortunistiche, per poi strangolarla quasi a morte. Poi l'hanno nuovamente gettata sull'auto, dicendole che l'avrebbero rinchiusa nello stanzino di un casolare poco distante, minacciandola di ucciderla e di seppellirla in quel terreno. Al culmine della disperazione, la ragazza è riuscita a divincolarsi dalla morsa dei suoi aguzzini, gettandosi in strada dall'auto in corsa. Soccorsa da alcuni automobilisti che avevano assistito alla scena, la 25enne è stata poi accompagnata in ospedale dai carabinieri, per primi intervenuti sul posto dopo la segnalazione, e che successivamente avevano avviato le indagini.
Le prime richieste
Ad agosto erano state eseguite le misure cautelari nei confronti di quattro persone. Il marito 27enne era stato arrestato e portato in carcere, mentre per il suocero 55enne e per i due cognati della vittima, entrambi 21enni, erano stati emessi tre divieti di avvicinamento e di comunicazione, con contestuale applicazione dei braccialetti elettronici. Un quinto indagato si è aggiunto in sede di incidente probatorio, che si è svolto alla presenza delle difese d'ufficio.
Le indagini proseguono
Qui, al termine della testimonianza della ragazza, assistita anche da un'interprete, il gip ha sostituito la custodia cautelare del marito con gli arresti domiciliari, mentre a uno dei tre fratelli dell'uomo è stato tolto il braccialetto elettronico, poiché è stato accertato che era assente durante l'aggressione alla donna del 4 giugno. Per gli altri indagati, invece, nulla è cambiato. Le indagini preliminari proseguiranno per accertare la responsabilità.