La 25enne viveva di fatto segregata in casa da quando era arrivata in Italia, nell'agosto del 2025, in un inferno quotidiano fatto di violenze e botte costanti: calci, pugni e schiaffi, persino cinghiate e frustate, inferte con assurda crudeltà. Non solo. La ragazza, secondo i racconti emersi in questi mesi, sarebbe stata ripetutamente violentata dal marito e dai familiari di lui, padre e tre fratelli, dai quali veniva considerata poco più che una proprietà da condividere con il resto del clan. L'ultimo episodio, il giugno scorso. Al rifiuto di lei di avere un rapporto sessuale con il marito, quest'ultimo avrebbe reagito caricandola in macchina per portarla dai familiari e ottenere una punizione esemplare.