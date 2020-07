Bologna, proietta film porno in piazza Maggiore poi dona i soldi per la multa alla Cineteca

Aveva proiettato un film porno sul maxischermo di piazza Maggiore, a fianco della basilica di San Petronio, a Bologna, dove, durante le sere d'estate, vengono trasmesse pellicole scelte dalla Cineteca. Quella hard non era tra quelle previste. La proiezione è stata interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine e il giovane ha ricevuto una multa per atti contrari alla pubblica decenza di 3.300 euro. Sui social è partita la raccolta fondi e la differenza in eccesso di 2mila euro sarà devoluta proprio alla Cineteca.

Lo studente 24enne di Ingegneria alcune notti fa ha proiettato per circa 15 minuti un film hard, approfittando dell'allestimento per la rassegna estiva "Sotto le stelle del cinema". "In un'epoca un po' triste come quella nella quale viviamo - ha dichiarato il direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli, a margine della presentazione della rassegna 'Il cinema ritrovato' - penso sia stato qualcosa che ci ha fatto sorridere. E' nella tradizione della goliardia bolognese, tradizione molto antica di questa città, e poi fa parte del cinema, perché tutti abbiamo pensato alle zingarate e ad 'Amici miei'".

"Incontrerò Carlo Ferretti, il ragazzo che ha proiettato il film porno in piazza Maggiore - ha aggiunto Farinelli- Lui e gli altri esponenti della goliardia hanno deciso di donare i duemila euro eccedenti la multa alla Cineteca, noi penseremo come utilizzare la somma in maniera adeguata"