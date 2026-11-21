La situazione e l'errore sono stati chiariti solo dopo il colloquio con i difensori dello sfortunato. I legali hanno fatto una ricerca anagrafica e acquisito la sentenza: il vero condannato è nato in un altro luogo e risiede in un'altra Regione. I difensori hanno presentato un'istanza urgente alla Procura competente, nel Centro Italia, che ha disposto la scarcerazione per il giorno stesso. Il Tribunale ha poi convalidato la liberazione, riconoscendo l'errore. L'uomo è tornato libero il 6 novembre. Gli avvocati hanno annunciato l'intenzione di presentare una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione.