Bologna, 50enne passa 13 giorni in carcere per omonimia
I legali hanno fatto una ricerca anagrafica e acquisito la sentenza: il vero condannato è nato in un altro luogo e risiede in un'altra Regione; per questo hanno richiesto e ottenuto la scarcerazione del proprio assistito
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Ha lo stesso nome, lo stesso cognome e la stessa data di nascita di un condannato... Per questo, e per un conseguente scambio di persona, un 50enne di Reggio Emilia è stato in carcere tredici giorni. La condanna definitiva a 5 anni e 2 mesi per una rapina aggravata avvenuta nel 2022, però, era del suo omonimo. All'alba del 25 ottobre scorso le forze dell'ordine si sono presentate presso l'abitazione dell'uomo con un ordine di carcerazione. Lo sfortunato, incensurato, con famiglia e lavoro regolare ha professato la propria innocenza ma a causa dei dati coincidenti con quelli del condannato è stato portato in carcere.
La scarcerazione
La situazione e l'errore sono stati chiariti solo dopo il colloquio con i difensori dello sfortunato. I legali hanno fatto una ricerca anagrafica e acquisito la sentenza: il vero condannato è nato in un altro luogo e risiede in un'altra Regione. I difensori hanno presentato un'istanza urgente alla Procura competente, nel Centro Italia, che ha disposto la scarcerazione per il giorno stesso. Il Tribunale ha poi convalidato la liberazione, riconoscendo l'errore. L'uomo è tornato libero il 6 novembre. Gli avvocati hanno annunciato l'intenzione di presentare una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione.