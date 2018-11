Bologna, indagato per l'omicidio del padre muore in incidente stradale

Sotto inchiesta a Bologna per l'omicidio del padre, un uomo di 38 anni, Francesco Masetti, è morto in un incidente stradale in provincia di Parma. Il 38enne era indagato per omicidio aggravato premeditato per il decesso del genitore, morto nella sua casa il 4 novembre in circostanze strane. Masetti ha lasciato un messaggio in cui chiede "scusa per le bugie", spiegando di non sopportare più la situazione e che avrebbe raggiunto i suoi genitori.