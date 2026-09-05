Bologna, operaio di 23 anni rapito e tenuto in ostaggio: tre arresti, tra cui un minore

I sequestratori avevano richiesto che venisse abbandonato, in aperta campagna, uno zainetto contenente la somma di denaro richiesta per il riscatto. Sul luogo è stato quindi predisposta un’imponente presenza di poliziotti. Grazie anche agli amici del 23enne, gli agenti sono riusciti ad attirare la banda facendo loro credere di avere con sé lo zaino pieno di soldi. Ma ad attenderli al punto di consegna c’erano gli agenti, intervenuti immediatamente e bloccando l'auto guidata da uno dei presunti rapitori e liberando la vittima. L’operazione ha permesso di rintracciare anche il resto della banda dei sequestratori, formata da un 23enne moldavo, un 20enne italiano e un minorenne. La vittima è stata soccorsa e medicata per le lesioni riportate durante il pestaggio, giudicate guaribili in 31 giorni. Sul caso indaga la procura di Bologna, in coordinamento con la divisione distrettuale antimafia (Dda) e la procura per i Minorenni: la pista principale porta a un regolamento di conti maturato nel contesto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

