Bologna, fuggono dai carabinieri e si schiantano: morto il conducente dell'altra auto

Un'auto con a bordo tre persone è fuggita a un controllo dei carabinieri e poco dopo si è schiantata contro un'auto in cui viaggiavano marito e moglie: l'uomo è morto e la donna è rimasta ferita ed è ricoverata in prognosi riservata. É quanto avvenuto la scorsa notte a San Matteo della Decima, una frazione di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. I tre che erano a bordo dell'auto che non si è fermata al controllo, tutti magrebini, sono scappati: i due sono stati fermati poco dopo mentre il terzo, un 22enne che era alla guida, è stato bloccato a casa e fermato per omicidio stradale.