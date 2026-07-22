Bologna, tentano un furto e lui spara ai ladri: denunciato un custode

Volevo rapinare un'azienda di elettromeccanica a Crespellano, provincia di Bologna. Il custode però se n'è accorto e per mettere in fuga i potenziali ladri ha deciso di sparare diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda.
A sparare un 63enne con porto d'armi scaduto
A sparare un 63enne, italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui stava per avvenire il furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri, perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, il porto d'armi scaduto dal 2014.