Bologna, chi erano i due operai morti nell'esplosione in un capannone

Dopo l'esplosione, davanti ai cancelli dello stabilimento si sono radunati operai e familiari, in apprensione per la sorte dei loro colleghi. Lorenzo Cubello stava per diventare padre, come ha rivelato un collega dell'uomo parlando con i giornalisti fuori dallo stabilimento. "Sono incredulo - queste le sue parole riportate da Il Messaggero - non pensavo potesse succedere una cosa del genere nel posto di lavoro, anche se sappiamo che ci sono tanti morti. Uno può farsi male, ma non tornare a casa alla sera è tutta un'altra cosa". "Non ho altro se non tristezza - ha detto un altro operaio, molto legato all'altra vittima, Fabio Tosi -. Ci conoscevamo dalle scuole superiori, sono stato uno di quelli che ha insistito perché venisse preso qui".