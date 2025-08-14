Logo Tgcom24
SCONTRO TRA MEZZI PESANTI

Bologna, incidente in galleria sull'A1 Direttissima: un morto

14 Ago 2025 - 21:49
© Ansa

© Ansa

Un 58enne è morto in un incidente stradale avvenuto all'interno della galleria Val di Sambro sull'A1 Direttissima, nel territorio di Bologna. C'è stato un tamponamento tra due Tir e a perdere la vita è stato il conducente del mezzo pesante che ha impattato contro l'altro. All'arrivo dei soccorritori l'uomo, rimasto incastrato nelle lamiere dell'abitacolo, era ancora vivo ma è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate. Il tratto compreso tra Badia e l'allacciamento con A1 Milano-Napoli è stato chiuso temporaneamente, per poi essere riaperto.

