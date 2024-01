Riceve una bolletta da 24mila euro, la storia di Giuseppina: "Meno male che ho il cuore forte"

Dopo la storia della donna di Imperia morta d'infarto dopo aver ricevuto una bolletta dell'acqua da capogiro (15.339 euro), questa volta è toccato alla signora Giuseppina, 96 anni, di Sassuolo. "Ci mancava solo questa, meno male che ho il cuore forte altrimenti facevo la fine di quella poverina. Se morivo i miei figli avrebbero ucciso chi mi ha inviato questa bolletta" commenta in diretta a "Mattino Cinque News" mostrando l'importo di 24.274,75 euro.

"Solitamente non apro le bollette dell'acqua perché l'importo è più o meno sempre quello e poi ho la domiciliazione bancaria. Quando l'ho aperta ho guardato quattro volte l'importo perché credevo di aver sbagliato a leggere. Ho chiamato subito mio figlio e mio nipote che si è subito adoperato nel bloccare l'addebito. Mi sono agitata e la notte non ho dormito" ha aggiunto la signora Giuseppina.

"Quando sono andato in ufficio per reclamare anche la commessa allo sportello è rimasta basita. Sapevamo di avere una perdita in casa ma era una roba veramente piccola e in pochi giorni l'abbiamo riparata. Pensare a 24mila euro di perdite era francamente impossibile" conclude il nipote della donna.