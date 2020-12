Boccia: "Limitare temporaneamente spostamenti anche in Regioni gialle"

LaPresse

"Dopo i sacrifici fatti in queste settimane", il governo vuole proporre "un divieto di mobilità temporaneo anche per le aree gialle" per contenere la diffusione dei contagi da coronavirus. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. "Non abbiamo ancora deciso il periodo. La limitazione della circolazione tra Regioni nel periodo festivo si deciderà nel confronto in Parlamento", ha aggiunto Boccia.