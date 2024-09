Maria Rosaria Boccia diffidata da un politico campano: "Mi disse che era incinta"

Dopo la vicenda Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia sarebbe coinvolta in un altro caso politico molto simile. L'influencer avrebbe ricevuto una diffida per atti persecutori da un assessore campano, al quale avrebbe detto "di essere incinta". L'episodio risale al 2018 ed è stato rivelato oggi dal legale dell'assessore in questione. Dalle carte mostrate dall'avvocato, emerge che Boccia avrebbe poi rassicurato il suo ex amante riportando il risultato negativo di un test di gravidanza. La diffida presentata rivela però che gli "atti persecutori e denigratori" sarebbero proseguiti "in maniera sistematica e perdurante".