Boccia: "Chi posticipa riapertura scuole rinvii anche altre attività"

Continua a tenere banco la discussione tra il governo e le Regioni sulla riapertura o meno delle scuole il 7 gennaio. "Chi sposta in avanti l'apertura delle scuole allora deve spostare anche la riapertura delle altre attività", ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. "Se si torna in aula a fine gennaio e si mantiene l'apertura dello sci il 18 allora c'è qualcosa che non va", ha aggiunto.