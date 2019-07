Blitz dei carabinieri, furti d'acqua nell'agrigentino: tre arresti

Operazione "tolleranza zero" dei carabinieri in tutta la provincia di Agrigento contro i furti d'acqua. Arrestate di tre persone. I militari hanno scoperto nei pressi di Licata un grosso invaso idrico che in quel momento era alimentato con un tubo da cui sgorgava un potente getto d'acqua. Inizialmente, alla richiesta di spiegazioni avanzata dai Carabinieri, i due braccianti agricoli che gestiscono il terreno non hanno saputo fornire giustificazioni.