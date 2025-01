Blitz animalista a Mantova, letame su una teca di un Picasso

Cinque attivisti della rete Ribellione Animale ha imbrattato con letame la teca del quadro di Pablo Picasso "Femme couché lisant", in esposizione a Palazzo Te a Mantova, per protestare contro la presenza di una azienda zootecnica, che produce salumi, tra i membri della Fondazione Palazzo Te. Sono arrivati i carabinieri che hanno condotto i cinque in caserma per l'identificazione. Tutti sono stati denunciati a piede libero per deturpamento, imbrattamento, uso illecito di beni culturali e manifestazione non autorizzata.