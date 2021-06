Black Lives Matter agli Europei, Salvini: "Il razzismo non si combatte inginocchiandosi"

“Lasciamo che i giocatori di calcio giochino a calcio. I ragazzi della nazionale stanno regalando un sogno agli Italiani dopo questo periodo difficile”. Matteo Salvini, leader della Lega, commenta così ospite a "Quarta Repubblica" le critiche che il segretario Pd Enrico Letta aveva rivolto agli azzurri: all’inizio della partita Italia-Galles solo metà dei giocatori in campo si sono inginocchiati in segno di rispetto per il movimento antirazzista Black Lives Matter.

“Penso che il razzismo si combatta con i fatti, a scuola, non inginocchiandosi per pochi secondi”, ha proseguito Salvini. “Si contrasta dicendo no alle decine di migliaia di immigrati clandestini che non scappano da nessuna guerra ma ce la portano in Italia, nelle nostre città”.