Salvini: "Centrodestra gradualmente un unico soggetto"

Ansa

"Dobbiamo collaborare, in Calabria, come al governo nazionale e in Europa". Lo ha affermato Matteo Salvini, in merito all'incontro di domenica con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusoni. "La mia missione è quella di riunire i centrodestra divisi, per essere veloci, efficaci e concreti. Piuttosto che dividerci in dieci, dobbiamo ragionare con una sola testa e gradualmente arrivare ad un solo soggetto. E' il nostro obiettivo", ha aggiunto.