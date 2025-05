Bimbo di otto mesi ucciso a Genova, l'omicida chiede un permesso premio

L'omicidio, secondo gli investigatori, avvenne durante l'assenza della madre che era andata a cercare altra droga. Per gli inquirenti Rasero avrebbe spinto il bimbo contro lo spigolo di un divano perché non smetteva di piangere. I due erano finiti in carcere, poi la Mathas era stata rilasciata. La sua posizione era stata stralciata ed era stata condannata in via definitiva a 4 anni per abbandono di minore con morte conseguente.