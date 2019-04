Bimbo strangolato a Cassino, "ucciso dalla madre perché aveva interrotto un rapporto sessuale"

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Gabriel Feroleto, il bambino di due anni e mezzo morto strangolato a Cassino (Frosinone). Per l'omicidio gli inquirenti accusano la madre di averlo soffocato e il padre (anche lui in carcere) di concorso in omicidio. Secondo l'ordinanza di arresto di Nicola Feroleto, il papà del piccolo, l'uomo avrebbe dato due schiaffi al bimbo prima della sua morte. "Ci siamo visti, ma il pomeriggio non abbiamo fatto nulla perché il bambino piangeva, piangeva e lui gli ha dato due schiaffi…", avrebbe detto Donatella Di Bona agli inquirenti. Parole che racchiudono anche un possibile movente per l'omicidio del piccolo. I genitori, infatti, quel pomeriggio di mercoledì 17 aprile, si sarebbero appartati in auto: cercavano probabilmente un po' di intimità per consumare un rapporto sessuale. Con loro ci sarebbe stato anche Gabriel, che piangeva. Proprio il suo pianto disperato avrebbe innervosito i due. E così Nicola Feroleto lo avrebbe colpito con due schiaffi e poi la madre lo avrebbe soffocato. E' quanto avrebbe confessato la donna.