Bimbo strangolato a Cassino, "la madre lo soffocava e il padre guardava"

Mentre la mamma uccideva il piccolo Gabriel soffocandolo, il padre guardava senza fare nulla. E' quanto sarebbe accaduto durante l'omicidio del bambino di due anni e mezzo morto strangolato a Cassino (Frosinone) . Per il gip, Salvatore Scalera, il padre del bambino avrebbe assistito senza fare nulla per salvare il figlio. Anzi l'uomo avrebbe sussurrato la frase: "Vi levo dal mondo" mentre la donna "si accaniva" sul viso di Gabriel premendo le mani sulla bocca. Poi si sarebbe allontanato in auto.

Secondo quanto raccontato dalla mamma del piccolo, l'uomo "un po' guardava, un po' si girava. Guardava in alto, poi verso la macchina, poi al lato". "No, lui non ha fatto niente, non gli importava - ha detto la donna - Non gli ha messo una mano addosso per non essere incolpato". Anche se lei stessa avrebbe raccontato che quel pomeriggio quando si sono incontrati non avevano "fatto nulla perché il bambino piangeva e lui gli ha dato due schiaffi".