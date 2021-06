Bimbo ritrovato, messaggio dei genitori in un bar: "Grazie a tutti, partecipazione commovente"

Tgcom24

Un messaggio pubblico rivolto a tutti coloro, a partire dalle istituzioni, che si sono spesi per i soccorsi. Così i genitori di Nicola Tanturli, il bambino di 21 mesi che si era perso nei boschi del Mugello e che è stato ritrovato vivo dopo 36 ore di ricerche, hanno voluto esprimere il loro riconoscimento, soprattutto nei confronti dei "cittadini di Palazzuolo e dei comuni limitrofi per l'eccezionale partecipazione veramente commovente". E lo hanno fatto affidando il messaggio al bar di Quadalto, frazione di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, il primo abitato raggiungibile dalla loro casa nei boschi.