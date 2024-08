Bimbo ritrovato a Locorotondo, dubbi sulla dinamica della scomparsa | Non si esclude l'ipotesi del sequestro lampo

Sono ancora molti i dubbi da parte degli investigatori sulle modalità della scomparsa per otto ore del bimbo di Locorotondo sparito la mattina del 30 luglio mentre giocava nel giardino di famiglia in una contrada di campagna e poi ritrovato dopo ore di ricerche a tappeto addormentato sotto un fico a qualche chilometro di distanza. Sulla vicenda sarebbero ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Il dubbio, che si era fatto largo già nell'immediatezza del ritrovamento, è che difficilmente un bambino così piccolo, di neanche due anni, può coprire da solo un percorso così lungo da solo e senza che nessuno lo noti.