Bimbo morto in un pozzo a Siracusa, l'operatrice ancora sotto shock: "L'avevo quasi raggiunto, non è servito a nulla"

La procura di Siracusa ha aggiunto nelle ultime ore al registro sia Carmela Caligiore e un altro operatore. Salgono così a nove gli indagati, compresi l'educatrice e Giuseppe Giardina, il proprietario della fattoria, per omicidio colposo. La procura aveva fatto sapere: "Non abbiamo completato gli accertamenti e il numero non è completo. Il criterio è quello di indagare tutte le persone che avevano un ruolo nella vigilanza dei ragazzi normodotati". Sotto la lente d'ingrandimento anche tutte le attività dell'Anffas, la cooperativa che si occupa di bambini disabili e organizzatrice del campo estivo in cui c'era Vincenzo e che raccoglie più di 100mila euro all'anno di fondi pubblici per progetti che riguardano i disabili adulti e gli anziani non autosufficienti.