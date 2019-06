Bimbo morto a Mirabilandia, la Procura indaga per omicidio colposo

Sulla morte del bimbo di 4 anni che mercoledì pomeriggio è annegato in una piscina del parco Mirabilandia, a Ravenna, la Procura della città romagnola ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in cooperazione. Il Procuratore capo Alessandro Mancini ha parlato di "una tragedia" spiegando che "sono in corso accertamenti preliminari per verificare eventuali negligenze o imprudenze da parte di chi era preposto alla vigilanza del bambino".