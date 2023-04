Bimbo di 4 anni ingoia una monetina, la madre: "Al pronto soccorso volevano fargli mangiare grissini"

Un bambino di 4 anni ha ingoiato una monetina da due centesimi mentre stava giocando.

La madre, immediatamente accortasi di quanto accaduto, l'ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Omegna (Verbano Cusio Ossola), ma qui avrebbe ottenuto come suggerimento solo quello di rimanere in vigile attesa. "Non solo. Mi hanno detto anche di farlo mangiare - ha raccontato mamma Barbara -. Anzi un'infermiera mi ha dato dei grissini. Secondo lei il cibo avrebbe aiutato il transito della monetina, ferma nella parte alta dell'esofago. Non mi sono fidata e non l'ho fatto. Per fortuna direi, avrei potuto ucciderlo". Il piccolo, infatti, ha continuato a star male ed è stato decisivo un secondo consulto a Verbania e la seguente corsa a Novara per l'operazione.