Come nelle favole natalizie, il lieto fine è arrivato. Inaspettato. "Questa mattina mi sono svegliato con mia figlia a casa e domani sarà lo stesso. Questo è il mio miracolo di Natale, il più bel regalo". Così un uomo del Basso Varesotto, dopo che ha potuto finalmente riabbracciare, passati più di tre anni, la figlia oggi 13enne. La minore, a marzo 2022, fu portata dalla madre in Costa Rica portando con sé la bimba. La fuga dal Lecchese, dove la famiglia abitava, era stata concomitante con la valutazione psicologica sul piano genitoriale a carico della donna. "La psicologa nominata dal tribunale aveva stabilito che per i nostri tre figli la collocazione migliore era con il padre. E' a quel punto che è sparita lasciando me e i nostri altri due figli spaventati e profondamente addolorati. La separazione da un figlio, da una sorella, è straziante", ricorda l'uomo, un operaio 42enne.