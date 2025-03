Bimba sbranata ad Acerra, il pigiamino insanguinato trovato nei rifiuti: sarebbe stata cambiata prima della corsa in ospedale

Il pigiamino insanguinato della piccola Giulia Loffredo, la bimba di nove mesi morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio ad Acerra (Napoli), è stato trovato dalla polizia in un sacchetto dell'immondizia, prima che finisse in discarica. L'ipotesi è che la bimba sia stata quindi cambiata prima di essere portata dal papà Vincenzo nel pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, dove l'uomo ha prima riferito di un'aggressione da parte di un randagio, per poi cambiare versione e accusare il pitbull di famiglia. Lo riporta il TgR Campania. Loffredo, risultato positivo all'hashish subito dopo la tragedia, è indagato per omicidio colposo per l'omessa vigilanza e custodia del cane.