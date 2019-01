Bimba muore in un incidente con lo slittino, due indagati tra cui la madre

Sono due gli indagati per la bimba di Reggio Emilia morta a seguito di un incidente con lo slittino su una pista del Corno del Renon: l'accesso per il mezzo era vietato ma il cartello è scritto solo in tedesco. La Procura di Bolzano ha iscritto nel registro la madre della piccola, Renata Dyakowska di 38 anni, grave in ospedale, e un responsabile della società che gestisce il comprensorio sciistico. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo.