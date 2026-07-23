Bimba di 4 anni muore folgorata mentre era a casa dei nonni nel Vercellese

Tragico evento nel Vercellese. Una bambina di 4 anni è morta in una casa a Motta de' Conti, paese in provincia di Vercelli al confine con l'Alessandrino. Secondo le prime ricostruzioni della polizia di Alessandria, la bimba, si trovava nell'abitazione dei nonni quando all'improvviso è rimasta folgorata da una scarica elettrica. I genitori non erano presenti in quel momento nell'abitazione ma solo i fratellini con i nonni. La piccola è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato e non si è salvata, nonostante i tentativi dei medici. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, il Paese natale della famiglia, che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.