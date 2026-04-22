Secondo la ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Perugia, i due giovani - studenti della zona - erano usciti da casa in auto, dicendo di volere andare a rimuovere alcuni volatili, forse piccioni, da un capanno nei pressi del quale si trova il traliccio. I due avevano un lungo tubo di carbonio e alluminio con il quale potrebbero avere urtato i cavi elettrici, morendo poi folgorati. I due giovani sono morti sul posto, nonostante i soccorsi del personale sanitario del 118. A trovarli, intorno a mezzanotte, sono stati il padre, un loro fratello e un altro familiare. La zona in cui è successo l'incidente è un'area boschiva difficile da raggiungere.