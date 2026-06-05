Bimba morta a Bordighera, i messaggi di Emanuel Iannuzzi: "Vai a nanna, ora me la porto via la mamma e non torna più"

Spuntano alcuni messaggi che Emanuel Iannuzzi avrebbe inviato alle sorelle di 7 e 10 anni della piccola Beatrice, morta a Bordighera. Il compagno di Emanuela Aliello, accusato di aver causato la morte della bambina di due anni trovata senza vita nella casa della madre nelle prime ore del 9 febbraio scorso, avrebbe scritto questi messaggi alle due bambine più grandi: "Senti la mamma sta guidando, ti chiudo il telefono. Secondo te è normale fare la videochiamata mentre la mamma guida? È normale chiamare tre volte? Non ti mangia nessuno a casa, non è che sei così bella che la mamma si emoziona. Vai a nanna, ora me la porto via la mamma e non torna più", si legge nella ricostruzione dei messaggi de "Il Corriere della Sera", mandata in onda a "Morning News".