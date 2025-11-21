Belluno, autopsia su bimba morta dopo dimissioni: meningoencefalite da pneumococco

La morte è avvenuta giovedì, poche ore dopo la dimissione dall'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. La famiglia ha raccontato di episodi di febbre molto alta nei giorni precedenti, fino a 39 gradi, accompagnati da astenia e da un episodio di strabismo, elementi che avevano destato forte preoccupazione. La piccola era stata portata in pronto soccorso nella notte tra venerdì e sabato, quando la temperatura risultava elevata e il suo stato generale appariva compromesso. Dopo il rientro a casa, la situazione sarebbe precipitata rapidamente fino al decesso avvenuto tra le braccia del padre. La sequenza degli eventi è ora oggetto di un'accurata ricostruzione da parte degli inquirenti.