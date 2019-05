Bimba ferita durante sparatoria a Napoli, operata nella notte: è grave

La piccola si trovava in compagnia della nonna quando è rimasta coinvolta in un agguato, nel pieno centro, che aveva come obiettivo un pregiudicato 32enne. La bambina è stata raggiunta da un colpo di pistola che la ha colpita al torace.



De Magistris: "Città sconvolta" - "Da ieri pomeriggio la nostra città è sconvolta dal ferimento di una piccola bimba napoletana per mano di un vile e disumano criminale senza scrupoli e senza cuore". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che nella notte si è recato in ospedale subito dopo l'intervento a cui è stata sottoposta la bambina. "Volevo verificare personalmente - dice de Magistris - le condizioni di salute della piccola e portare la forza della solidarietà della città ai bravi medici che stanno prestando le cure per salvare la piccola creatura".