Salerno, dimenticano la figlia nell'area di servizio sull'A2: soccorsa dalla Polstrada

Una bambina di dieci anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere stata dimenticata dai genitori nell'area di servizio di Sala Consilina, nel Salernitano, lungo la A2 del Mediterraneo. La coppia, dopo una breve sosta, avrebbe ripreso il viaggio in direzione Calabria senza accorgersi, per qualche minuto, dell'assenza della minore. Accortisi della mancanza della figlia, e impossibilitati a invertire la marcia in autostrada, i genitori hanno contattato la polizia stradale di Sala Consilina. Gli agenti hanno prontamente rintracciato l'area di servizio e rintracciato la bambina che, nel frattempo, era già stata affidata alle cure di alcune persone presenti sul posto. La ragazzina è stata quindi riconsegnata ai familiari che, nel mentre, avevano raggiunto lo svincolo di Padula per tornare indietro.