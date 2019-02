25 febbraio 2019 16:20 Bimba di due anni in fin di vita per un pezzo di banana, da ore lotta per la sua sopravvivenza al Policlinico Gemelli di Roma Il drammatico incidente durante la merenda di metà mattina: prima il soffocamento, poi lʼarresto cardiaco. Tempestivo lʼintervento dei medici

Un pezzetto di banana le va di traverso. Non riesce più a respirare. Diventa cianotica. Finisce in arresto cardiaco. E' successo a una bimba di Civitavecchia di appena due anni che da ore sta lottando per la sua sopravvivenza. E' ricoverata in terapia pediatrica intensiva all'ospedale Gemelli della capitale. Le sue condizioni sono gravissime, la prognosi è riservata.

COSA E' SUSSESSO - La piccola è in casa col suo papà che, per il tradizionale spuntino di metà mattina, le taglia dei pezzetti di banana. All'improvviso il drammatico incidente: un boccone le va di traverso, il padre se ne accorge e interviene subito, ma invano. Chiama allora il 118. L'ambulanza arriva nel giro di pochissimi minuti, il medico rianimatore a bordo del mezzo riesce a eliminare il pezzo di banana che le stava impedendo di respirare. La piccola viene trasportata d'urgenza al Pronto soccorso del San Paolo dove, purtroppo è arrivata in arresto cardiaco.