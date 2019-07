"Meglio l'oro nel piatto che i soldi sotto al materasso". Sono le parole di un cercatore d'oro che da anni, con pazienza, racimola pagliuzze del metallo prezioso nel torrente Elvo. Le telecamere di "Stasera Italia", il programma di Rete 4, sono andate in Piemonte, alle porte di Biella, per osservare l'attività di questo gruppo di persone che, in tempi di crisi per arrotondare, vanno alla ricerca dell'oro.



"Qualcosa si trova sempre", racconta uno dei cercatori mentre gli fa eco un altro che dichiara: "Vengo qui dall'87". Armati degli strumenti del mestiere il gruppo spiega che in sette giorni di buona ricerca si potrebbe arrivare a guadagnare circa 250 euro.