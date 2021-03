Bianchi: "Si tornerà a scuola, ma facendo tesoro dell'esperienza Dad"

Ansa

"Si tornerà in classe ragionando su quello che è avvenuto, non cancellando il passato ma ragionandoci su per avere una scuola e un mondo del lavoro più avanzato". Lo afferma il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, sottolineando che "in questo anno i nostri insegnanti hanno lavorato in situazioni difficilissime". Facendo riferimento alla didattica a distanza, spiega: "La scuola è presenza, ma, tornati in classe, faremo tesoro delle esperienze".