Beve birra durante un furto, incastrato dal Dna quattro anni dopo

Ha pensato bene di bere una birra mentre rubava denaro e generi alimentari in un negozio di Polcenigo (Pordenone) nel 2015. Quattro anni dopo, un 59enne residente della zona, è stato incastrato dal Dna presente sulla lattina. Le tracce sono state rinvenute dai Carabinieri della compagnia di Sacile, che hanno denunciato l'uomo per furto aggravato. Il valore della refurtiva si aggirava intorno ai 300 euro, ma il furto non andò a buon segnò: l'uomo, una volta scoperto, abbandonò il bottino dopo essere caduto a terra mentre fuggiva.