Corso universitario per militari, Bernini: "Si farà"

Il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, interviene a Modena per mettere un punto definitivo sulla vicenda legata alla presunta mancata adesione dell'Università di Bologna alla proposta dell'Accademia di Modena di attivare un corso di laurea in filosofia destinato agli allievi ufficiali. La responsabile del dicastero spiega: "Sono qui a Modena proprio per garantire che il corso si farà". Bernini chiarisce di considerare chiusa la discussione sollevata nei giorni scorsi: "Polemica chiusa? Per quanto mi riguarda sì, l'importante è che il corso si faccia". Il ministro ribadisce inoltre il proprio impegno istituzionale nell'assicurare l'avvio del progetto formativo: "Mi faccio garante della realizzazione del corso, come ha detto giustamente il premier Meloni e in questo mi sento di rappresentare tutto il governo".