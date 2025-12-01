Logo Tgcom24
Cronaca
stop polemiche

Corso universitario per militari, Bernini: "Si farà"

Il ministro dell'Università ribadisce il proprio impegno istituzionale nell'assicurare l'avvio del progetto formativo: "Mi faccio garante della realizzazione"

01 Dic 2025 - 19:15
© Ansa

© Ansa

Il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, interviene a Modena per mettere un punto definitivo sulla vicenda legata alla presunta mancata adesione dell'Università di Bologna alla proposta dell'Accademia di Modena di attivare un corso di laurea in filosofia destinato agli allievi ufficiali. La responsabile del dicastero spiega: "Sono qui a Modena proprio per garantire che il corso si farà". Bernini chiarisce di considerare chiusa la discussione sollevata nei giorni scorsi: "Polemica chiusa? Per quanto mi riguarda sì, l'importante è che il corso si faccia". Il ministro ribadisce inoltre il proprio impegno istituzionale nell'assicurare l'avvio del progetto formativo: "Mi faccio garante della realizzazione del corso, come ha detto giustamente il premier Meloni e in questo mi sento di rappresentare tutto il governo".

Bernini ha incontrato nella sede dell'Accademia di Modena il generale di Divisione Stefano Messina, comandante dell'Accademia, e il generale di Corpo d'armata Antonello Vespaziani, comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell'esercito, ai quali ha rinnovato "sentimenti di vicinanza e amicizia nei confronti di tutta la Difesa".

Durante il suo intervento di fronte agli allievi ufficiali del 206esimo e 207esimo corso, agli ufficiali frequentatori del 205esimo corso e il personale della linea di comando dell'Accadmeia, il ministro ha poi aggiunto: "Non esiste libertà senza sicurezza, e non può esserci sicurezza senza una Difesa preparata e capace di leggere la complessità del nostro tempo". Della proposta, si apprende, è stato informato anche il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Carmine Masiello.

