Inaugurato con Riccardo Muti l'anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

Il Maestro per l'occasione ha tenuto nell'Aula Magna una lezione "in musica" con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Con la lezione in musica del Maestro Riccardo Muti l’Università Cattolica del Sacro Cuore inaugura l’anno accademico e rilancia l’alleanza tra le generazioni. Si è tenuta venerdì 28 novembre nell’Aula Magna, allestita per ospitare l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, la cerimonia inaugurale dell’anno accademico. Il Rettore Elena Beccalli: "Il compito di un’università non è solo trasmettere tecniche, bensì trasmettere il sapere facendone esperienza".
Una lezione del tutto speciale per una cerimonia di inaugurazione. A tenerla è stato, il 28 novembre, il Maestro Riccardo Muti con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini sul palco di un inedito allestimento scenografico dell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. "Una lectio magistralis, in parole e musica, che incarna l’idea stessa di sapere tramandato di generazione in generazione e reso vivo dall’esperienza diretta e di dialogo tra epoche", l’ha definita il Rettore Elena Beccalli, introducendo la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026, alla quale hanno preso parte diverse autorità, tra cui il Presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, il Vice Presidente del Senato Licia Ronzulli, il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Giudice della Corte Costituzionale Antonella Sciarrone Alibrandi, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia.
"Anche quest’anno abbiamo deciso di mettere al centro dell’inaugurazione e dei dies academici un tema unitario: l’alleanza tra generazioni", ha detto il Rettore nel suo discorso, interrotto in più passaggi da applausi. "Un tema che sarà declinato di volta in volta secondo le diverse specificità disciplinari ponendo l’accento sulla trasmissione del sapere; sull’invecchiamento attivo, inclusivo e in salute; sulle politiche socio-economiche per contemperare le istanze di giovani e anziani".
Un tema su cui si è soffermata nel suo intervento il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini: "La storia ci insegna che la vera innovazione nasce dall’ibridazione tra arte e scienza. I nostri maestri ci hanno insegnato che la prima alleanza è quella tra discipline, tra università e imprese, poi, ancora, tra Italia, Europa e Africa, e, infine, l’alleanza tra generazioni, che deve essere coraggiosa, inclusiva, permeabile. Per la prima volta in questo tempo convivono insieme cinque generazioni: un inedito che porta con sé vita e nuove possibilità".