Berlusconi: "Su regionali esiste un accordo da tempo"

"C'è già un accordo da lungo tempo sulle elezioni regionali e sulle candidature". Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista a "Live - Non è la d'Urso" spiega le mosse della sua coalizione in vista delle prossime elezioni regionali.

"Il centrodestra vince solo se è unito - ha spiegato l'ex premier - e questo vale sia per le elezioni regionali, sia per le elezioni nazionali. In una coalizione fatta da forze politiche diverse, non si può considerare un partito unico. Ci sono delle differenze su cui si discute, ma poi si decide come sempre insieme".

Nel corso dell'intervista, Berlusconi ha poi voluto chiarire anche la sua posizione rispetto a un suo possibile appoggio al governo: "Se c'è la possibilità che io possa sostenere il governo? Chi lo pensa non mi conosce",