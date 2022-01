Berlusconi ricoverato per controlli al San Raffaele di Milano

Silvio Berlusconi si trova all’ospedale San Raffaele di Milano per dei controlli di routine. Nei giorni scorsi il leader di Forza Italia è andato diverse volte nella struttura per monitorare il proprio stato di salute. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa è ricoverato da giovedì scorso, il 20 gennaio. Al momento non si sa quando lascerà la struttura.

L’ex premier si trova come sempre nel padiglione Diamante, dove è già stato in occasione dei ricoveri per il Covid dello scorso anno e per l’operazione al cuore del 2016. Davanti all’ingresso sono parcheggiate la sua auto e quella della scorta, oltre a una macchina dei Carabinieri.