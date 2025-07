Incidente sul lavoro a Bergeggi, in provincia di Savona, dove un operaio edile di 66 anni è morto candendo dal tetto di una villetta in ristrutturazione. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16:30 da alcune persone presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti il 118 e la croce bianca di Spotorno, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.