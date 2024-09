Bergamo, vandalizzato il gommone dei Sommozzatori volontari di Treviglio: in prima linea nelle ricerche per l'omicidio di Sharon Verzeni

Rubato il motore e vandalizzato il gommone dei Sommozzatori volontari di Treviglio (Bergamo), gli stessi che nelle settimane scorse sono stati impegnati nelle ricerche dell'arma del delitto di Sharon Verzeni, a Terno d'Isola. Il piccolo mezzo di soccorso era ormeggiato sulla riva dell'Adda, in località Fara Gera d'Adda, nei pressi della centrale idroelettrica, in modo da poter essere pronto per gli interventi in caso di emergenza. A dare la notizia L'Eco di Bergamo, mentre nella stessa pagina Facebook del gruppo di soccorritori volontari sono state pubblicate le immagini del recupero del gommone. "Danni per novemila euro", la stima.