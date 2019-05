Bergamo, segnali di stop e lavori mai iniziati: ecco dove il 15enne Gabriele Raffa ha perso la vita sulla sua bicicletta

Un segnale di stop, lavori previsti da anni senza essere stati mai realizzati. Forse qualcosa adesso cambierà su via Lodi, la strada che collega Treviglio a Casirate d’Adda, nel bergamasco, dopo che il 9 maggio è deceduto proprio sulla statale male illuminata Gabriele Raffa, il 15enne investito quattro giorni prima da un’Audi mentre ritornava a casa in bicicletta da una visita alla sua fidanzata.



Il collegamento di “Mattino Cinque” evidenzia le carenze della carreggiata, suggerendo che questo incidente, forse, poteva essere evitato. La trasmissione fa sentire anche il vocale che il giovane ha inviato agli amici prima della morte: “Spero che non mi mettano sotto perché se no... addio vita”.