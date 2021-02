Bergamo, scoperta una telecamera nel bagno delle maestre: indagato il sindaco di Albano Sant’Alessandro

Maurizio Donisi, sindaco del comune bergamasco Albano Sant’Alessandro e maestro elementare, è indagato per interferenze illecite nella vita privata dopo che una collega ha scoperto una microcamera nascosta nel bagno delle insegnanti dell'istituto comprensivo Albano. La donna ha sporto una denuncia contro ignoti, ma Donisi, secondo il Corriere della Sera, avrebbe ammesso la propria responsabilità sostenendo che si trattava di un gioco erotico concordato con una collega sposata, di cui non ha voluto fare il nome per proteggerne la privacy.