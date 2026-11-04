Bergamo, rubato il peluche dalla tomba di un bimbo: "Riportatelo al suo posto"
L'appello su Facebook: "A tutti voi chiediamo di non commentare con insulti, ma di far girare questo testo il più possibile, perché arrivi a chi si è permesso un gesto tanto vile"
Ad Azzano San Paolo (Bergamo), è stato rubato un peluche dalla tomba di un bambino, Tommaso Nava, morto il 1° settembre a 10 anni in seguito a un incidente stradale. Lo ha fatto sapere su Facebook la pagina "Tutti in campo per Tutte APS - I Ragazzi Emotivi di Tommy" tramite un post in cui si chiede di riportare il pupazzo "al suo posto".
L'appello
"Stamattina (il 3 novembre, ndr), Alessia (la mamma del bimbo, ndr) è andata a trovare Tommy. Accanto a lui c'era un pupazzo dell'Atalanta, messo sotto una campana di vetro perché le intemperie non lo rovinassero, e stamattina quel pupazzo Alessia non l'ha più trovato. Chiunque sia stato è pregato di riportarlo al suo posto, accanto a Tommy. A tutti voi chiediamo di non commentare con insulti, ma di far girare questo testo il più possibile, perché arrivi a chi si è permesso un gesto tanto vile", si legge nel messaggio pubblicato su Facebook.
Tra i commenti al post compare anche quello del padre del bambino, Diego: "Spiace per il pupazzo sottratto a mio figlio, è un gesto spregevole. Spiace ancora di più per la/le persone talmente infime che con sprezzo rubano dalla tomba di un bambino di 10 anni".