Bergamo, incastrati dalle telecamere di una Tesla: tre rapinatori a processo

I ladri avevano deciso di colpire la notte di Pasqua prendendo di mira un negozio di abbigliamento di Dalmine, nella Bergamasca. In quattro sono arrivati a bordo di una vettura e tre di loro, col volto coperto si sono diretti verso il retro del locale, forzandone l'ingresso con un piede di porco. All'interno, dopo aver messo tutto a soqquadro, si sono appropriati di una cassaforte che conteneva migliaia di euro. Ad attenderli fuori c'era il complice, insieme si sono dati alla fuga.

L’occhio elettronico della Tesla

I malviventi non si sono accorti che la loro attività criminale era stata ripresa sin dall'inizio dalle telecamere di una Tesla che era parcheggiata di fronte al negozio. Ad attivarle ci aveva pensato il suo proprietario, di origini rumene, che si era insospettito di fronte a tutto quel movimento. É stato lui ad avvisare i carabinieri che dopo aver letto la targa della auto utilizzata nel furto, sono riusciti a risalire ai responsabili. Tre di loro sono stati arrestati in un campo nomadi, dove sono stati ritrovati la refurtiva e un piede di porco, e processati in direttissima. I militari sono alla ricerca del complice sfuggito alla cattura.