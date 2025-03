Bergamo, "La mamma è radioattiva": no vax assolto ma perde la responsabilità genitoriale

Un uomo di 49 anni residente in un paese in provincia di Bergamo e a processo per maltrattamenti verso i figli è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Tuttavia, ha perso la responsabilità genitoriale e ha un divieto di avvicinamento ai ragazzi. L'uomo, no vax, avrebbe indotto i figli, all'epoca dei fatti di 13 e 10 anni, a non curarsi con farmaci e antibiotici bensì con "acqua asea" e a non avvicinarsi alla madre almeno per 40 giorni dopo che quest'ultima si era vaccinata contro il Covid perché "radioattiva". Lo riporta l'edizione di Bergamo del Corriere della Sera.